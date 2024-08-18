Новичок «Партизана» поделился ожиданиями от игры за сербский клуб

24-летний американский атакующий защитник Дуэйн Вашингтон поделился ожиданиями от игры за «Партизан» из сербского города Белград.

«Я очень взволнован. Я могу набирать очки, но наличие таких игроков, как [Габриэль] Лундберг, c которым мы пересекались в «Финиксе», поможет снять с меня некоторое давление в защите — это огромное преимущество. Мы опасный дуэт для соперников.

Первое, что мой отец сказал мне, узнав о переходе, это то, что он играл против Желько. Я был шокирован. У них были свои битвы, когда Обрадович тренировал «Реал Мадрид», а мой отец был за «Мурсию». Люди говорят, что Обрадович просто «сумасшедший», и я готов впитывать его знания как губка.

Энергия на домашней арене просто невероятная. Я чувствую её с первого дня пребывания в Сербии, и мне не терпится реализовать свой первый бросок и сделать первую результативную передачу перед этими болельщиками», — приводит слова Вашингтона издание Basket News.

В сезоне-2023/2024 последний раз Вашингтон играл за «Нью-Йорк Никс» из НБА по двустороннему контракту с «Вестчестер Никс» из G-Лиги.