Главный тренер ХК СКА Ротенберг поздравил «Зенит» с юбилеем

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил баскетбольную команду «Зенит» с 10-летним юбилеем.

«От всей души поздравляю баскетбольный «Зенит» с юбилеем! За 10 лет баскетбольный «Зенит» добился огромных успехов. Хоккеисты СКА, как и весь Петербург, болеют за баскетбольный «Зенит». Желаю «Зениту» успехов, как можно больше трёхочковых и двухочковых бросков. Ура!» — сказал Ротенберг в видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».

В минувшем сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Хавьера Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).