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Генеральный директор «Зенита» Церковный поздравил клуб с юбилеем

Генеральный директор «Зенита» Церковный поздравил клуб с юбилеем
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поздравил баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга с 10-летним юбилеем.

«Сегодня баскетбольному клубу «Зенит» исполнилось 10 лет. Поздравляю болельщиков, команду, сотрудников клуба и всех, кто в разные годы вносил свой вклад в нашу общую историю! Уверен, что впереди у нас много ярких побед.

За десять лет своего существования «Зенит» выиграл все возможные титулы в России, влюбил в баскетбол тысячи мальчишек и девчонок в Санкт-Петербурге и заслужил любовь и признание болельщиков. О «Зените» знают и говорят во всех странах, где любят и ценят баскетбол, ведь за десять лет в нашей команде успели проявить себя игроки с разных континентов.

Не собираемся останавливаться на достигнутом, впереди новые задачи и амбициозные цели. Вместе мы сможем добиться успеха. Совсем скоро «Зенит» начнёт свой 11-й сезон, ждём болельщиков на матчах нашей любимой команды. С днём рождения, «Зенит», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

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