Бывший игрок «Автодора» Джош Адамс подписал контракт с «Промитеасом»

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30-летний защитник Джош Адамс подписал контракт с выступающим в баскетбольной Лиге чемпионов греческим клубом «Промитеас». Об этом сообщает Eurohoops.

Сообщается, что контракт Адамса с его новой командой рассчитан на один год.

Ранее Джош Адамс провёл 11 матчей в баскетбольной Лиге чемпионов — в составе «Бешикташа» в сезоне-2017/2018 и саратовского «Автодора» в сезоне-2016/2017. Также Адамс играл за турецкий «Анадолу Эфес», итальянскую «Виртус Болонью» и испанскую «Уникаху». Кроме того, Джош играл в Австралии, Китае и G-лиге НБА.

В следующем сезоне товарищами Адамса по команде будут Насос Базинас, Линос Хрисикопулос, Джарвин Делорье, Элайджа Хьюз, Антониос Кониарис, Ангелос Лагиос, Михалис Лунцис, Минас Папаяннис, Дариус Перри, Никос Плотас, Никос Василиу и Кей Джей Уильямс.