Джейлен Браун тренируется под водой перед стартом лагеря в «Бостон Селтикс»

Один из лидеров «Бостон Селтикс», играющий на позиции лёгкого форварда, Джейлен Браун тренируется под водой в бассейне перед стартом тренировочного лагеря «кельтов».

Фото: Страница Джейлена Брауна в социальных сетях

Фото: Страница Джейлена Брауна в социальных сетях

Фото: Страница Джейлена Брауна в социальных сетях

Фото: Страница Джейлена Брауна в социальных сетях

Фото: Страница Джейлена Брауна в социальных сетях

Фото: Страница Джейлена Брауна в социальных сетях

Напомним, в финале минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» одержал победу в четырёх матчах из пяти над клубом «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88).

«Кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. 27-летний Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024. Джейлен был выбран «Бостоном» под третьим номером в первом раунде драфта НБА в 2016 году.

Первый матч в рамках сезона-2024/25 НБА «Бостон» проведёт с «Нью-Йорк Никс» 22 октября.