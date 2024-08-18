Гилберт Аренас: Кайри Ирвинг — улитка по сравнению с Алленом Айверсоном

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас считает, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг не превосходит Аллена Айверсона в дриблинге.

«Многие говорят, что против Кайри [Ирвинга] невозможно защищаться. Однако Кайри — улитка по сравнению с Алленом Айверсоном. Ирвинг делает один финт, чтобы пройти защитника. А к Айверсону ты не мог даже прикоснуться. Он всё делал на максимальной скорости и просто летал по площадке», — приводит слова Аренаса портал Clutch Points.

Айверсон играл в НБА за клубы «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз», а также принял участие в Евролиге за турецкий коллектив «Бешикташ». Выступал на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Аллен является MVP регулярного сезона 2001 года и лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам на протяжении трёх сезонов (2001—2003). В 2004 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Греции.