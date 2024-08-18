Инсайдер объяснил, почему не состоялся переход Леброна в «Уорриорз»

Известный инсайдер Марк Стейн объяснил, почему не состоялся переход лёгкого форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Голден Стэйт Уорриорз».

Согласно информации Стейна, против данной идеи выступил агент Леброна — Рич Пол. Как сообщается, он был обеспокоен негативной реакцией общественности, с которой Джеймс может столкнуться из-за смены команды в очередной раз за свою долгую карьеру.

Кроме того, Марк сообщил, что были предварительные обсуждения между руководством фронт-офиса клубов по поводу возможной сделки.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 72 играх. В среднем за игру он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.