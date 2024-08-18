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Франция выиграла четыре молодёжных Евробаскета этим летом

Франция выиграла четыре молодёжных Евробаскета этим летом
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Французские молодёжные сборные этим летом завоевали четыре золотые медали на чемпионатах Европы в разных возрастных группах.

Сборная Франции выиграла в 2024 году:

Евробаскет среди мужчин до 20 лет

Евробаскет среди женщин до 20 лет

Евробаскет среди девушек до 18 лет

Евробаскет среди юношей до 16 лет

Напомним, и женская, и мужская национальные команды Франции завоевали серебряные медали на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. В обоих случаях они уступили сборной США.

Ранее сообщалось, что Венсан Колле вероятно покинет пост главного тренера мужской сборной Франции по баскетболу, а состав команды в ближайшие годы будет перестроен. Виктор Вембаньяма станет лидером команды, к нему будут подбирать молодых коллег.

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