Чарания: Гершон Ябуселе ведёт серьёзные переговоры с одним из клубов НБА

Тяжёлый форвард Гершон Ябуселе ведёт серьёзные переговоры насчёт перехода в клуб «Филадельфия Сиксерс». Об этом сообщает известный инсайдер и журналист издания The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Ябуселе решает вопрос о выкупе контракта с «Реалом» на сумму в $ 2,5 млн. «Сиксерс» могут предложить французу лишь минимальный контракт на сумму в $ 2,1 млн на год или $ 4,3 млн на два года.

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гершон выступал с 2017 по 2019 года. За два года выступлений в составе «Бостон Селтикс» Ябуселе сыграл в 74 матчах, набирая в среднем всего 2,3 очка за 7 минут игрового времени.

После отъезда из НБА он провёл два сезона во французском «АСВЕЛе», а в 2021 году подписал контракт с «Реалом» Мадрид, выиграв два титула испанской лиги и Евролигу 2023 года.