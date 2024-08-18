Майкл Купер опроверг обвинения в непотизме по отношению к Бронни Джеймсу

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер опровергает обвинения в непотизме по отношению к Бронни Джемсу, подчеркивая потенциал игрока и значимость дуэта отца и сына в истории «озёрников».

«Когда ты настолько хорош, люди пытаются найти в тебе какие-то маленькие изъяны, но дело вовсе не в семейственности. Речь идёт о выборе молодого игрока, который определённо мог бы помочь «Лейкерс» в долгосрочной перспективе, и его фамилия как раз Джеймс.

Леброн Джеймс, его отец, сделал очень много для баскетбола. Теперь он будет первым игроком, который когда-либо играл со своим сыном, и почему бы не сделать это в форме «Лейкерс»?» — приводит слова Купера Fadeawayworld.

Ранее известный баскетбольный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит предположил, что присутствие в «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса отрицательно скажется на концентрации его отца, Леброна Джеймса.