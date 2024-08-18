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Нашивка с автографом Коби Брайанта продана на аукционе за $ 1,6 млн

Нашивка с автографом Коби Брайанта продана на аукционе за $ 1,6 млн
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Коллекционная верхняя нашивка с игровой формы сезона-2003/2004 покойной легенды НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта была продана на аукционе за почти $ 1,6 млн. об этом сообщает Bleacherreport со ссылкой на организаторов аукциона SCP.

В том сезоне Брайант помог «Лейкерс» выйти в финал НБА и был выбран в символическую первую сборную лиги. Тогда Коби набирал в среднем 24,0 очка, делал 5,5 подбора и 5,1 передачи в 65 играх.

Ранее шкафчик Брайанта в раздевалке прежнего «Стейплс-центр» был продан за $ 2,88 млн. Коби пользовался им во время финалов НБА в 2004, 2008, 2009 и 2010 годах, во время Матчей всех звёзд НБА в 2004 и 2011 годах, а также в матчах лиги, когда Брайант набрал 62 очка за три четверти в игре с «Даллас Маверикс» 20 декабря 2005 года, рекордные 81 очко в матче с «Торонто Рэпторс» 22 января 2006 года, и знаменательные 60 очков в матче с «Ютой Джаз» 13 апреля 2016 года.

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