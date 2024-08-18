Аренас мог перейти в «Майами» в 2003 году, но Райли отказался платить ему более $ 50 млн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас рассказал, что мог присоединиться к «Майами Хит» в 2003 году. Однако переход не состоялся, поскольку владелец клуба Пэт Райли отказался платить ему $ 55 млн.

«Предполагалось, что в 2003 году состоится мой переход в «Майами Хит». Ламар Одом тогда был свободным агентом и он был первым приоритетом на подписание, а я вторым. Тогда в составе уже был Дуэйн Уэйд. И Пэт Райли хотел, чтобы мы поменялись позициями. Но он сказал, что ему неудобно платить $ 55 млн молодому игроку, который ещё не зарекомендовал себя.

Честно говоря, за первые два года мне удалось принять участие в примерно сотни игр. Тогда же Брайан Расселл отказался от своей сделки с «Уизардс», после чего они обратились с предложением ко мне. На тот момент гонорар по контракт вырос примерно до $ 64-65 млн. После этого все переговоры прекратились, потому что мне понравилось их предложение», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.