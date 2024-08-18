Отчим Зайона Уильямсона рассказал об актуальной форме игрока «Пеликанс»

Отчим Зайона Уильямсона рассказал об актуальной форме тяжелого форварда команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс». Слова отчима Уильямсона приводит аккаунт TimeoutSPORTS на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Он сказал, что на данный момент Зайон весит 127,5 кг, а к началу регулярного чемпионата сезона-2024/2025 его вес составит 123 кг.

Отчим игрока отметил, что Зайон Уильямсон весил 129 кг, когда играл за студенческую команду университета Дьюка в лиге NCAA.

Ранее экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони высказался на тему состава сборной США на Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе, упомянув среди прочих и 24-летнего Зайона Уильямсона.