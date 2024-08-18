Инсайдер назвал кандидатов на пост главного тренера сборной США

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Известный инсайдер Марк Стейн сообщил в своём блоге имена кандидатов, которые претендуют на пост главного тренера национальной команды США.

Согласно его информации, Стив Керр покинет данную должность в ближайшее время. Ему на смену придёт либо Эрик Споэльстра, либо Тайрон Лю.

Стив Керр был назначен главным тренером сборной США в декабре 2021 года. Под его руководством американская национальная команда заняла четвёртое место на чемпионате мира по баскетболу ФИБА (Международная ассоциация баскетбола), который состоялся в 2023 году.

На летних Олимпийских играх в Париже подопечные Керра показали лучший результат — завоевали золотые медали и не проиграли ни одного матча.

Ранее чемпион НБА поддержал Керра в вопросе распределения игрового времени на Олимпиаде.