«Реал» Мадрид заработал на продаже игроков в НБА € 20 млн за последнее десятилетие

За последнее десятилетие общий доход «Реал» Мадрид от продажи игроков в клубы НБА достиг € 20,3 млн. Такие данные приводит издание Basketnews.

Список проданных испанским грандом игроков в НБА:

Никола Миротич — € 2,5 млн

Серхио Родригес — € 3,0 млн

Лука Дончич — € 2,0 млн

Факундо Кампаццо — € 6,0 млн

Габриэль Дек — € 1,3 млн

Усман Гаруба — € 3,0 млн

Гершон Ябуселе — € 2,5 млн

Сегодня стало известно, что тяжёлый форвард Гершон Ябуселе достиг соглашения о переходе в клуб НБА «Филадельфия Сиксерс».

В НБА Гершон выступал с 2017 по 2019 годы. За это время в составе «Бостон Селтикс» Ябуселе сыграл в 74 матчах, набирая в среднем всего 2,3 очка за семь минут игрового времени.

После отъезда из НБА он провёл два сезона во французском «АСВЕЛе», а в 2021 году подписал контракт с мадридским «Реалом», выиграв два титула испанской лиги и Евролигу 2023 года.