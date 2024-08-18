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На Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок в истории баскетбола

На Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок в истории баскетбола
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На Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок в истории профессионального баскетбола. Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне.

В местном Кубке с этого сезона, помимо стандартной линии трёхочковых бросков, появилась новая отметка, из-за которой можно забросить четырёхочковый. Линия расположена более чем в восьми метрах от кольца.

В первом же матче сезона сразу двум игрокам клуба «Мералко Болтс» удалось забросить с этой отметки. Первым в истории игроком, реализовавшим четырёхочковый бросок в матче PBA, стал американский защитник Крис Банкеро.

Впервые PBA опробовала это нововведение на Матче звёзд в 2023 году. Четырёхочковые броски ранее были введены в некоторых лигах баскетбола 3х3 и в непрофессиональных турнирах.

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