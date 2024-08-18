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Инсайдер назвал клуб, который заинтересован в подписании Василие Мицича

Инсайдер назвал клуб, который заинтересован в подписании Василие Мицича
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Известный инсайдер Марк Стейн сообщил в своём блоге, что руководство клуба «Денвер Наггетс» заинтересовано в подписании 30-летного разыгрывающего защитника «Шарлотт Хорнетс» серба Василие Мицича.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мицич принял участие в 30 играх. В среднем за встречу Мицич набирал 10,8 очка, делал 2,1 подбора, а также отдавал 6,2 передачи. В ходе своей профессиональной карьеры Василие также играл в составах таких клубов, как «Оклахома-Сити Тандер», «Жальгирис», «Анадолу Эфес» и прочие.

Также Мицич принимал участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды Сербии. По итогу Олимпиады Мицич вместе с товарищами смогли завоевать бронзовые медали.

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