Хоккеист М. Ткачук и баскетболист Тейтум воспроизвели своё детское фото из автобуса

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Татум воспроизвели своё детское фото из школьного автобуса.

Мэттью и Джейсон учились вместе с седьмого по девятый класс.

Фото: Аккаунт @celtics в социальных сетях

Фото: Аккаунт @celtics в социальных сетях

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона НБА Тейтум в составе «Бостона» встречался с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.