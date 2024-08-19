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Кейтлин Кларк установила новый рекорд по трёхочковым среди новичков WNBA

Кейтлин Кларк установила новый рекорд по трёхочковым среди новичков WNBA
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22-летняя американская баскетболистка, проводящая свой дебютный сезон в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Кейтлин Кларк установила новый рекорд лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков среди новичков.

Это событие произошло в домашнем матче «Индианы Февер» с «Сиэтл Шторм».

Теперь на счету Кларк 77 реализованных дальних бросков. Предыдущий рекорд принадлежал Тамике Кэтчингс.

Ранее Кейтлин Кларк стала третьим новичком в истории НБА/WNBA, который несколько раз за сезон набирал 29 очков, делал 10 передач и пять подборов при 70% TS за игру. Она встала в один ряд с Майклом Джорданом и Стефеном Карри.

Популярность Кейтлин Кларк поспособствовала тому, что билеты на матчи «Индианы Февер» стали самыми дорогими в истории лиги.

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