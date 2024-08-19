Легкоатлет Ноа Лайлз — о Йокиче: буду честен, я не знаю, кто это

Чемпион Олимпиады-2024 в беге на 100 м американский легкоатлет Ноа Лайлз признался, что не знает сербского игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Я буду честен, я не знаю, кто это», — сказал Лайлз на канале Шеннон Шарп в YouTube.

Напомним, Йокич получил награду «Самого ценного игрока» сезона-2023/2024. Отметим, что Никола в третий раз за последние четыре сезона стал обладателем этой премии. В первом раунде плей-офф НБА «Денвер» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс», а во втором раунде уступил «Миннесоте Тимбервулвз». После окончания сезона в НБА Йокич в составе сборной Сербии принял участие в летних Олимпийских играх в Париже, где завоевал бронзовые медали.

Ранее о Йокиче высказался бывший игрок НБА, ныне работающий помощником тренера в клубе «Бостон Селтикс», Сэм Касселл.

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