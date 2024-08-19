Девон Акун-Пёрселл объяснил, почему отверг предложение ЦСКА и выбрал УНИКС

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал, почему решил подписать контракт с казанским клубом. 31-летний американец признался, что у него было также предложение от московского ЦСКА. Два предыдущих сезона Девон представлял краснодарский «Локомотив-Кубань».

«У меня было два предложения из Лиги ВТБ, также был интерес от команд Евролиги и Лиги чемпионов. Одна из причин, почему я перешёл в УНИКС, — это то, что мне нравится Лига ВТБ. Здесь очень высокая конкуренция: ты можешь проиграть любому сопернику, в каждом матче нужно играть, будто это плей-офф. Также мне нравится формат турнира, то, как матчи освещаются в соцсетях.

Кто интересовался, помимо УНИКСа? ЦСКА. Я выбрал УНИКС, потому что мне нравится стиль этого клуба. Когда ты переходишь в ЦСКА, ты выбираешь статус. Все ждут от тебя побед. А УНИКС — это команда-андердог. Мне больше нравится играть как раз за такие. В Казани делают всё возможное для победы. Я думаю, что этот настрой в команду передаёт тренер», — приводит слова Акун-Пёрселла «БИЗНЕС-Online».

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