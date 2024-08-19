Акун-Пёрселл раскрыл, почему тратит $ 300 в день на тренировки в межсезонье

31-летний американский лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл рассказал, как проходит его тренировочный процесс в межсезонье.

«После сезона у меня было две недели без баскетбола, ещё неделя без занятий в тренажёрном зале. Затем я начал тренироваться по три раза в неделю. Сейчас же занимаюсь по пять раз. В данный момент нахожусь в Майами. Встаю в шесть утра, еду в ближайший зал, делаю разные упражнения один час, затем ещё один час занимаюсь с железом. Потом еду 30 минут в пригород Майами и играю там в баскетбол.

Для чего мне столько тренировок во время отпуска? Скажу честно: каждый день тренировок стоит $ 300. Но если я не буду делать этого, время пройдёт впустую. Твоя цель каждый раз — выиграть чемпионский титул. А если ты не выигрываешь, это провал. Значит, тебе нужно больше работать. Если выбирать составляющие чемпионства, конечно, это удача. Но гораздо бо́льшую роль играет твой труд», — приводит слова Акун-Пёрселла «БИЗНЕС-Online».

Напомним, до перехода в УНИКС Акун-Пёрселл на протяжении двух сезонов представлял краснодарский «Локомотив-Кубань». Ранее Девон признался, что, помимо казанцев, вёл переговоры с ЦСКА.

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