Майкл Купер отреагировал на решение «Лейкерс» вывести из обращения его игровой номер

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер дал комментарий по поводу решения калифорнийской команды вывести из обращения его игровой номер 21.

«Мне 68 лет. У меня была замечательная карьера в НБА. После баскетбола у меня тоже всё было здорово. Я переживаю что-то совершенно фантастическое. Я всегда играл в эту игру, и все знают, что я это делал из любви к ней. Я удостоился нескольких великолепных индивидуальных наград.

Я буду включён в Зал славы, и когда я об этом узнал, то подумал, что это и есть предел мечтаний. Но вчера «Лейкерс» вручили мне, наверное, одну из самых престижных наград, которую любой игрок НБА, любой спортсмен только может получить.

И я всегда говорил, что «Лейкерс» — отличная организация, говорю это сейчас не из-за того, что они для меня сделали. Они собираются вывести из обращения мой номер. Если бы нас не снимали на камеру, я бы расплакался», — сказал Купер в подкасте Showtime.

Купер стал в составе «озёрников» пятикратным чемпионом НБА. Церемония выведения из обращения номера пройдёт 13 января 2025 года на домашней игре с «Сан-Антонио Спёрс».

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