Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Купер отреагировал на решение «Лейкерс» вывести из обращения его игровой номер

Майкл Купер отреагировал на решение «Лейкерс» вывести из обращения его игровой номер
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер дал комментарий по поводу решения калифорнийской команды вывести из обращения его игровой номер 21.

«Мне 68 лет. У меня была замечательная карьера в НБА. После баскетбола у меня тоже всё было здорово. Я переживаю что-то совершенно фантастическое. Я всегда играл в эту игру, и все знают, что я это делал из любви к ней. Я удостоился нескольких великолепных индивидуальных наград.

Я буду включён в Зал славы, и когда я об этом узнал, то подумал, что это и есть предел мечтаний. Но вчера «Лейкерс» вручили мне, наверное, одну из самых престижных наград, которую любой игрок НБА, любой спортсмен только может получить.

И я всегда говорил, что «Лейкерс» — отличная организация, говорю это сейчас не из-за того, что они для меня сделали. Они собираются вывести из обращения мой номер. Если бы нас не снимали на камеру, я бы расплакался», — сказал Купер в подкасте Showtime.

Купер стал в составе «озёрников» пятикратным чемпионом НБА. Церемония выведения из обращения номера пройдёт 13 января 2025 года на домашней игре с «Сан-Антонио Спёрс».

Сейчас читают:
Майкл Купер опроверг обвинения в непотизме по отношению к Бронни Джеймсу

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android