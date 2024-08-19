Майкл Джордан посетил гонку NASCAR в Мичигане

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан посетил воскресную гонку NASCAR в Мичигане. Об этом информирует MLive. Джордан является совладельцем команды 23XI Racing. Гоночный коллектив представляют пилоты Тайлер Реддик и Бубба Уоллас.

Фото: Logan Riely/Getty Images

Фото: Logan Riely/Getty Images

Отметим, что гонка NASCAR Cup Series в Мичигане была перенесена на понедельник из-за дождя. Изначально старт заезда откладывался. А когда пилоты проехали 51 круг, гонка вновь была остановлена.

Напомним, о решении Джордана создать команду в NASCAR стало известно в сентябре 2020 года. К себе в партнёры Майкл взял вице-чемпиона этой гоночной серии 2010 года Дэнни Хэмлина. Команда получила название 23XI Racing: арабские цифры в названии отсылают к игровому номеру Джордана, а римские — к гоночному Хэмлина (Дэнни является действующим пилотом, но выступает за другую команду).

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