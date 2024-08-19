«В драке мы были сильнее, а игру проиграли». Гомельский вспомнил матч ЦСКА с «Партизаном»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игрового стиля в югославском баскетболе.

«Говорят, что югославский баскетбол очень грязный — много неспортивного поведения, оскорблений. В каком матче югославский стиль был более всего заметен?» — поинтересовались у Гомельского.

«Было много матчей, в которых провокационный стиль югославских команд приносил им победы над командами из СССР. Для меня самой запомнившейся игрой стала та, в которой я сам участвовал — ЦСКА против «Партизана» в Белграде в сентябре 1974 года. Закончилась она дракой. В драке мы были сильнее, а игру всё равно проиграли. Сейчас сербы уже так не играют».

Материалы по теме Гомельский оценил решение президента «Локо» Ведищева стать главным тренером команды

Главные спортивные новости дня: