Назван самый возрастной игрок в НБА/женской НБА с конкретной статистической линейкой

Американская баскетболистка Дайана Таурази, выступающая за «Финикс Меркури», стала самым возрастным игроком в истории НБА/женской НБА (WNBA), кому в одном матче удалось набрать не менее 20 очков, пяти передач и при этом не допустить ни одной потери. Об этом информирует статистический сервис Stat Mamba. Ранее лидером по этому показателю был 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Джон Стоктон, всю профессиональную карьеру выступавший за «Юту Джаз».

В настоящий момент Таурази 42 года. Спортсменка принимала участие в летних Олимпийских играх в Париже, где вместе со сборной США завоевала золотые медали.

Напомним, Таурази стала первой в истории игровых видов шестикратной чемпионкой ОИ.

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