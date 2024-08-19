«Если бы не это, всё отлично». Девон Акун-Пёрселл назвал минусы жизни в России

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился впечатлениями от жизни в Российской Федерации. Американец перешёл в казанскую команду в июне этого года. Ранее в течение двух сезонов он представлял краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Какие у вас впечатления от жизни в России? Мне не нужно много для комфорта. Бо́льшую часть времени я провожу в зале и дома. Если не работаю, то играю в видеоигры (люблю Call of Duty) и смотрю фильмы. Главный плюс Краснодара — отличная погода, а главный минус — ужасные пробки. Если бы не это и русская зима, в России всё отлично. Знаю ли я, что в Казани холоднее, чем в Краснодаре? Да! Я уже купил четыре пары зимних ботинок и много курток. Я готов!» — приводит слова Акун-Пёрселла «БИЗНЕС-Online».

Ранее Акун-Пёрселл рассказал, почему тратит $ 300 в день на тренировки в межсезонье.