«Открыло мне глаза, такое не происходит случайно». Чемпион НБА рассказал историю о Леброне

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Куинн Кук вспомнил, как во время выступления в G-лиге за «Кливленд Кавальерс» поразился, увидев трудовую этику Леброна Джеймса на тренировке.

«Я частенько рассказываю эту историю. Я завтракал на базе, а потом шёл в зал. Леброн уже был весь в поту. Весь мокрый. Тренировка начиналась в 10 часов. Я пришёл туда в 7:00. В 7:20 я был в зале, и Брон уже был там. Был весь в поту. Такой он был тогда. А позже он завоевал ещё два перстня. Это просто открыло мне глаза. Такое не происходит случайно. Он всегда был первым в спортзале, каждый день», — сказал Кук на канале Jefe Island в YouTube.

Ранее инсайдер объяснил, почему не состоялся переход Леброна в «Голден Стэйт Уорриорз».

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: