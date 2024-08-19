Вернон Максвелл — о Дражене Петровиче: был убийцей, как Лука Дончич

Двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл высказался о прославленном югославском и хорватском баскетболисте Дражене Петровиче.

«О боже. Этот засранец был особенным. Обычно я говорил Руди Томьяновичу: «Относись к нему так же, как к Майклу Джордану». Он был убийцей. Сравнения с Лукой Дончичем? Я согласен, Лука тоже убийца», — сказал Максвелл на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Петрович за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Джерси Нетс» («Бруклин Нетс»). Является членом Зала славы баскетбола и Зала славы ФИБА. Дражен погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет в 1993 году.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: