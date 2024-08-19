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«Огромный. Удивляет, как он себя прокачал». Акун-Пёрселл вспомнил, как играл с Леброном

«Огромный. Удивляет, как он себя прокачал». Акун-Пёрселл вспомнил, как играл с Леброном
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Лёгкий форвард новичок УНИКСа Девон Акун-Пёрселл вспомнил, как в Национальной баскетбольной ассоциации играл с Леброном Джеймсом. По словам Акун-Пёрселла, он был удивлён габаритами Джеймса и его работой в тренажёрном зале. Девон выступал за «Денвер Наггетс» в 2018 году.

«Я не тот, кто теряет самообладание перед звёздами. Но Леброн есть Леброн. Я не предполагал, что он настолько огромный! Ощутил это на себе, так как защищался против него. Конечно, есть ребята, которые выше него, но то, как он прокачал себя, удивляет. Я, кстати, забил в тот день!» — приводит слова Акун-Пёрселла «БИЗНЕС-Online».

Ранее о трудовой этике Леброна мнением поделился двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Куинн Кук.

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