Джейсон Тейтум вспомнил, как «Лейкерс» не стали выбирать его на драфте НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вспомнил, как на драфте НБА 2017 года хотел оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Игрок был в итоге выбран «Бостоном», который выбирал третьим, так как обменял первый пик в «Филадельфию Сиксерс». «Лейкерс» под вторым номером выбрали Лонзо Болла.

«Лейкерс» были моей любимой командой, а Коби — моим любимым игроком. Это было безумием, что «Лейкерс» получили второй выбор на драфте, и я был так близок к осуществлению мечты. Но в то время они как будто не хотели иметь со мной ничего общего.

После тренировки [с «Бостоном»] я помню, как один из скаутов «Селтикс» подошёл ко мне и сказал: «Отличная тренировка. Очень рад за тебя. Но у нас первый выбор, поэтому мы не возьмём тебя. Он до сих пор работает в «Селтикс», и я иногда с ним пересекаюсь», — приводит слова Тейтума ESPN US.

Джейсон Тейтум играет в гольф: