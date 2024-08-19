Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум вспомнил, как «Лейкерс» не стали выбирать его на драфте НБА

Джейсон Тейтум вспомнил, как «Лейкерс» не стали выбирать его на драфте НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вспомнил, как на драфте НБА 2017 года хотел оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Игрок был в итоге выбран «Бостоном», который выбирал третьим, так как обменял первый пик в «Филадельфию Сиксерс». «Лейкерс» под вторым номером выбрали Лонзо Болла.

«Лейкерс» были моей любимой командой, а Коби — моим любимым игроком. Это было безумием, что «Лейкерс» получили второй выбор на драфте, и я был так близок к осуществлению мечты. Но в то время они как будто не хотели иметь со мной ничего общего.

После тренировки [с «Бостоном»] я помню, как один из скаутов «Селтикс» подошёл ко мне и сказал: «Отличная тренировка. Очень рад за тебя. Но у нас первый выбор, поэтому мы не возьмём тебя. Он до сих пор работает в «Селтикс», и я иногда с ним пересекаюсь», — приводит слова Тейтума ESPN US.

Сейчас читают:
Чемпионы НБА готовы переплатить огромную сумму. Объясняем, ради чего
Чемпионы НБА готовы переплатить огромную сумму. Объясняем, ради чего

Джейсон Тейтум играет в гольф:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android