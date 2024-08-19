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Чемпион НБА: думал ли я, что Карри дважды выиграет MVP? Нет, не думал

Чемпион НБА: думал ли я, что Карри дважды выиграет MVP? Нет, не думал
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» и экс-игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Ричард Джефферсон ответил на вопрос по поводу разыгрывающего Стефена Карри.

«Думал ли я, что Стеф станет двукратным обладателем награды MVP? Нет, не думал», — сказал Джефферсон на канале Come And Talk 2 Me в YouTube.

Ричард также высоко оценил уникальный вклад Дрэймонда Грина в динамику команды и отметил ключевую роль бывшего главного тренера «воинов» Марка Джексона в раскрытии потенциала Карри.

Ранее мнением о Стефене поделился бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс.

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