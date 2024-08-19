Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда НБА, которую может приобрести миллиардер Джефф Безос

Названа команда НБА, которую может приобрести миллиардер Джефф Безос
Комментарии

Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon миллиардер Джефф Безос является одним из претендентов на покупку команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». Об этом рассказал известный обозреватель Билл Симмонс.

«В последние несколько дней появился вполне, как мне кажется, обоснованный слух о покупке Джеффом Безосом «Селтикс». Думаю, это правда. Полагаю, он будет одним из претендентов. Это заставило меня задуматься. Что видит Джефф Безос, когда он смотрит на «Селтикс»? Чего он хочет?

И я думаю, что единственный смысл в том, что это одна из главных франшиз. Я думаю, вполне реально, что он будет одним из претендентов», — сказал Симмонс на своём канале в YouTube.

Сейчас читают:
Чемпионы НБА готовы переплатить огромную сумму. Объясняем, ради чего
Чемпионы НБА готовы переплатить огромную сумму. Объясняем, ради чего

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android