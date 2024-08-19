Названа команда НБА, которую может приобрести миллиардер Джефф Безос

Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon миллиардер Джефф Безос является одним из претендентов на покупку команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». Об этом рассказал известный обозреватель Билл Симмонс.

«В последние несколько дней появился вполне, как мне кажется, обоснованный слух о покупке Джеффом Безосом «Селтикс». Думаю, это правда. Полагаю, он будет одним из претендентов. Это заставило меня задуматься. Что видит Джефф Безос, когда он смотрит на «Селтикс»? Чего он хочет?

И я думаю, что единственный смысл в том, что это одна из главных франшиз. Я думаю, вполне реально, что он будет одним из претендентов», — сказал Симмонс на своём канале в YouTube.

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