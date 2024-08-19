«Никаких обсуждений не было, очень странно». Акун-Пёрселл высказался об уходе из «Локо»

Новичок УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился мнением об уходе из «Локомотива-Кубань». За краснодарский клуб американский лёгкий форвард выступал на протяжении двух сезонов. По словам Девона, он ожидал, что продолжит выступать за «Локо».

«Хотел ли я остаться в Краснодаре? Да, на самом деле я думал, что продолжу играть там. Клуб мог активировать второй год в моём контракте, но отказался от этого и выплатил мне неустойку. Никаких обсуждений не было, и это показалось мне очень странным.

Я получил СМС от клуба, когда уже был в самолёте из Краснодара. Я оставил там все свои вещи, думая, что скоро вернусь. Планирую вернуться в Россию на пару дней пораньше, чтобы перевезти все из Краснодара в Казань», — приводит слова Акун-Пёрселла «БИЗНЕС-Online».

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