Шрёдер ответил Дюранту, который пошутил над его словами о европейском баскетболе

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» и национальной команды Германии Деннис Шрёдер ответил на шутку лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Сборная США выиграла, и Кевин Дюрант пишет в социальных сетях: «Высокий игровой интеллект и развлечение». То, что он говорит, показывает мне его слабость как личности. Что есть, то есть. Не все люди сильны духом, не все находятся в хорошем месте», — сказал Шрёдер во время прямого эфира на платформе Twitch.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Париже сборная Германии уступила представителям Сербии в матче за бронзовые медали со счётом 83:93. Национальная команда США, в свою очередь, вышла в финал, где ей противостояла сборная Франции. Игра завершилась в пользу американцев со счётом 98:87.