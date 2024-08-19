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Ривз рассказал, с какими трудностями столкнётся старший сын Леброна Джеймса

Ривз рассказал, с какими трудностями столкнётся старший сын Леброна Джеймса
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался, что от 19-летнего атакующего защитника Бронни Джеймса будут ожидать, что он построит такую же карьеру, как его отец лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть, как растёт Бронни. Очевидно, что его незаслуженно критикуют из-за того, кто его отец. Все будут подгонять его под стандарты Леброна, когда ребёнок просто хочет играть, веселиться и прокладывать свой собственный путь. Не могу дождаться, чтобы пообщаться с ним и увидеть, как он растёт и в конечном итоге построит карьеру по-своему», — приводит слова Ривза Silverscreenandroll.

Напомним, Бронни Джеймс был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

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