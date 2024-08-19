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Легенда «Лейкерс» признал заслуги Тейтума, несмотря на неприязнь к «Бостону»

Легенда «Лейкерс» признал заслуги Тейтума, несмотря на неприязнь к «Бостону»
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Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер признал заслуги одного из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума во время составления стартовой пятёрки, несмотря на то что испытывает неприязнь к «кельтам».

«Я бы выбрал Скотти Пиппена в стартовый состав, оставил бы Джеймса Уорти на скамейке и исключил Джейсона Тейтума. Хотя я не являюсь поклонником «Селтикс», нужно признать, что Тейтум — отличный игрок. Это действительно сложный выбор, ведь все трое — выдающиеся спортсмены», — приводит слова Купера портал LeBron Wire.

Купер стал в составе «озёрников» пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 13 января 2025 года на домашней игре с «Сан-Антонио Спёрс» пройдёт церемония выведения из обращения его номера.

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