Легенда «Лейкерс» признал заслуги Тейтума, несмотря на неприязнь к «Бостону»

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер признал заслуги одного из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума во время составления стартовой пятёрки, несмотря на то что испытывает неприязнь к «кельтам».

«Я бы выбрал Скотти Пиппена в стартовый состав, оставил бы Джеймса Уорти на скамейке и исключил Джейсона Тейтума. Хотя я не являюсь поклонником «Селтикс», нужно признать, что Тейтум — отличный игрок. Это действительно сложный выбор, ведь все трое — выдающиеся спортсмены», — приводит слова Купера портал LeBron Wire.

Купер стал в составе «озёрников» пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 13 января 2025 года на домашней игре с «Сан-Антонио Спёрс» пройдёт церемония выведения из обращения его номера.