Тони Аллен объяснил, почему ему сложнее всего было играть в защите против Кевина Дюранта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тони Аллен объяснил, почему играть в защите против лёгкого форварда и одного из лидеров «Финикс Санз» Кевина Дюранта было практически невозможно.

«Когда он разворачивается спиной и начинает двигаться назад, его бросок с разворота уже готов. Заблокировать его практически невозможно. Если ты пытаешься прыгнуть, он будет выше тебя примерно на 18-20 см во время броска.

А когда он идёт в проход, он часто получает свисток за фол, потому что выглядит хрупким, и, если ты играешь слишком жёстко, это сигнал для судьи: «Эй, судья, я заслуживаю это свободное пространство». Он был сложным соперником в пик-энд-ролле, потому что, если ты уходил под заслон, для него это был лёгкий бросок», — приводит слова Аллена Fadeaway World.

Напомним, Кевин Дюрант после завершения сезона-2023/2024 в НБА принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе американской национальной команды. Мужская сборная США по баскетболу дошла до финала Игр, где встретилась с представителями Франции.

Матч завершился победой американцев со счётом 98:87. Таким образом, Кевин стал четырёхкратным чемпионом Олимпийских игр по баскетболу.