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Легенда реслинга подарил игроку НБА Кевину Дюранту кастомный чемпионский пояс WWE

Легенда реслинга подарил игроку НБА Кевину Дюранту кастомный чемпионский пояс WWE
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Бывший рестлер Пол Майкл Левек, выступавший под псевдонимом Triple H, а ныне директор по контенту WWE подарил лидеру клуба «Финикс Санз» Кевину Дюранту кастомный чемпионский пояс WWE, выполненный в цветах студенческой команды Texas Longhorns, которая представляет Техасский университет.

Напомним, Кевин Дюрант играл за Техасский университет один сезон. Дюрант в среднем за встречу набирал 25,8 очка, делал 11,1 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи. По окончании сезона он был признан лучшим игроком года в студенческом баскетболе.

На летних Олимпийских играх в Париже Дюрант в составе американской национальной команды завоевал золотые медали, победив в финале сборную Франции со счётом 98:87. Таким образом, Кевин стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.

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