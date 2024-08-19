Легенда реслинга подарил игроку НБА Кевину Дюранту кастомный чемпионский пояс WWE

Бывший рестлер Пол Майкл Левек, выступавший под псевдонимом Triple H, а ныне директор по контенту WWE подарил лидеру клуба «Финикс Санз» Кевину Дюранту кастомный чемпионский пояс WWE, выполненный в цветах студенческой команды Texas Longhorns, которая представляет Техасский университет.

Напомним, Кевин Дюрант играл за Техасский университет один сезон. Дюрант в среднем за встречу набирал 25,8 очка, делал 11,1 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи. По окончании сезона он был признан лучшим игроком года в студенческом баскетболе.

На летних Олимпийских играх в Париже Дюрант в составе американской национальной команды завоевал золотые медали, победив в финале сборную Франции со счётом 98:87. Таким образом, Кевин стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.