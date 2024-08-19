Вице‑президент ЦСКА Фураева — об Акун-Пёрселле: мы никогда не делали ему предложения

Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева заявила, что клуб не делал предложений лёгкому форварду Девону Акун-Пёрселлу. Ранее американец рассказал СМИ, что у него было предложение от московской команды, но в итоге он выбрал УНИКС.

«Традиционно каждый год мы узнаём из прессы, какими игроками интересовался ЦСКА. Хочу пояснить: чтобы начать рассматривать кандидатов на имеющиеся вакансии в ростер команды, для начала нужно узнать их статус. Поэтому я обзваниваю огромное количество агентов. Часто потом выходит новость, что ЦСКА кем‑то интересовался. Ну ладно. В данном конкретном случае удивило, что сам Акун‑Пёрселл рассказал, что отклонил наше предложение и выбрал УНИКС.

Заявляю официально: мы никогда не делали ему предложения, хоть и внимательно за ним следили. Это хороший игрок, его прекрасно знает и высоко ценит Андреас Пистиолис, под руководством которого Девон играл в «Галатасарае». При этом по амплуа и своим характеристикам он совсем не вписывался в наш командный рисунок, о чём мы и сообщили его агенту, активно нам его предлагавшему в начале этого лета», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».