«Кажется, что он ищет причины не играть». Эксперт выделил звезду грядущего сезона НБА

Известный инсайдер и аналитик ESPN Брайан Уиндхорст назвал игрока, который, по его мнению, станет звездой грядущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Джимми Батлер, стремящийся стать свободным агентом, — это совершенно другой игрок. Его стоит поддержать, потому что он будет очень мотивирован. Иногда кажется, что Джимми ищет причины не играть, и это может стать проблемой. Однако я верю, что он будет в боевом настроении, чтобы доказать свою ценность для «Хит» и всей лиги», — приводит слова Уиндхорста портал All U Can Heat.

В минувшем сезоне НБА Джимми Батлер принял участие в 61 игре. В среднем за матч он набирал 20,7 очка, делал 5,3 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.