Фото: сборная Венесуэлы прибыла в Россию для участия в Кубке Дружбы

Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила, что сборная Венесуэлы добралась до России для участия в Кубке Дружбы, опубликовав фотографию спортсменов на Красной площади в Москве. Кубок Дружбы по баскетболу пройдёт с 21 по 25 августа в Перми.

«Сборная Венесуэлы успешно добралась до России! У команды выдалась ознакомительная прогулка по Москве, и совсем скоро спортсмены отправятся в Пермь», — говорится в сообщении пресс-службы РФБ.

Сборная России примет участие в международном турнире Кубок Дружбы, где встретится с командами Венесуэлы, Колумбии и баскетбольным клубом «Парма». Соревнования пройдут в два этапа. Сначала команды сыграют между собой по круговой системе — эти матчи пройдут 21, 22 и 23 августа. По итогам набранных очков определятся финалисты турнира. Игры за третье место и финал состоятся 25 августа.