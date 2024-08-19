Хоккеист Мэттью Ткачук и баскетболист Джейсон Тейтум вместе посетили бейсбольный матч

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум посетили бейсбольный матч между командами «Сент-Луис Кардиналс» и «Лос-Анджелес Доджерс».

Мэттью посетил матч с кастомным чемпионским поясом WWE, который был создан специально для обладателей Кубка Стэнли 2024 года. Тейтум, в свою очередь, прибыл на игру с чемпионским кубком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: Аккаунт @cardinals в социальных сетях

Фото: Аккаунт @cardinals в социальных сетях

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона НБА Тейтум в составе «Бостона» встречался с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось провести пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.