Чет Холмгрен — об отношениях с Виктором Вембаньямой: мы соперничаем, но ничего серьёзного

Тяжёлый форвард клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался о взаимоотношениях с центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой.

«Мы играли друг против друга ещё до того, как попали в НБА. И люди говорят: «У вас разборки?». И я такой: «Разборки?». Да, мы соперничаем, но ничего серьёзного. Никто из нас не хочет проиграть, так что мы всегда будем соревноваться. Я многому учусь, играя против разных баскетболистов. Он ничем не отличается от других игроков. Хотя нет. Отличается. Его рост 222 сантиметра», — сказал Холмгрен в подкасте Podcast P with Paul George.

«Сан-Антонио Спёрс» выбрал Вембаньяму под первым пиком на драфте НБА 2023 года. В клубе Виктор получил первый номер.

Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», ранее они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997 году.