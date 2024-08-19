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МБА-МАИ проведёт три матча с «Гуанчжоу Лунг Лайонс» в Китае

МБА-МАИ проведёт три матча с «Гуанчжоу Лунг Лайонс» в Китае
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Баскетбольный клуб МБА-МАИ проведёт три встречи с клубом «Гуанчжоу Лунг Лайонс», выступающим в Китайской баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба команды. Московский клуб отправится в Китай 20 августа и пробудет там до 27 августа.

«В современных реалиях поездка в Китай и игра с зарубежной командой — это неоценимый опыт для ребят. Мы опираемся на российских игроков, стараемся воспитывать молодых баскетболистов, и для них такая возможность крайне важна. Китайский баскетбол имеет свою специфику, плюс не стоит забывать, что туда приезжают неплохие легионеры, и уровень чемпионата довольно серьёзный. Если ты играешь и на предсезонке, и в чемпионате с одними соперниками, это имеет другой эффект. Здесь у нас есть шанс сменить обстановку и попробовать что-то новое», — приводит слова главного тренера МБА Василия Карасёва пресс-служба.

Матчи пройдут в разных городских округах провинции Гуандун. 22 августа команды встретятся в Шаогуане, 24 августа — в городе Цзянмынь, а 26 августа — в Чжаоцине.

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