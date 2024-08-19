Чемпион НБА резко ответил фанату, который усомнился во влиянии Джордана на одноклубников

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Чикаго Буллз» Рон Харпер резко ответил фанату, который усомнился во влиянии легендарного Майкла Джордана на одноклубников.

Некий фанат привёл на своей странице в социальных сетях статистику Харпера в НБА до того, как он играл вместе с Джорданом, и после, поставив под сомнение способность Майкла улучшать своих товарищей по команде.

«Посмотри на количество колец, клоун», — опубликовал ответ Рон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Рон Харпер играл вместе с Майклом Джорданом в «Чикаго Буллз» с 1995 по 1998 год. За этот период клуб трижды становился чемпионом НБА. Тогда он в среднем за игру набирал 7,5 очка, делал 2,8 подбора и отдавал 2,5 передачи.