Тренер «Лас-Вегас Эйсес» Хэммон оспорила обвинения Дирики Хэмби в дискриминации

Главный тренер команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон оспорила обвинения форварда «Лос-Анджелес Спаркс» Дирики Хэмби, что к ней плохо относились в команде во время беременности.

30-летняя баскетболистка подала федеральный иск против WNBA и бывшей команды «Лас-Вегас Эйсес». В своей жалобе она отметила «неоднократные акты запугивания, дискриминации и репрессий», которые привели к её вынужденному обмену в «Спаркс» в январе 2023 года. На момент перехода Хэмби была беременна вторым ребёнком.

«Я в WNBA и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже 25 лет. У меня никогда не было жалоб от HR. Никогда, ни разу. На самом деле, у меня их до сих пор нет, потому что Дирика не подавала ни одной жалобы. Она не подавала ни в профсоюз игроков, ни в WNBA. Это факты. Фактом также является то, что никто не звонил по поводу её обмена, пока «Атланта» не связалась с нами в январе.

Мы приняли решение обменять Хэмби, потому что мы могли получить трёх человек и мы хотели этого. Я думаю, совершенно очевидно то, кого мы подписали и почему мы сделали этот шаг», — приводит слова Хэммон AP News.