Пол Джордж, Харден и Батлер примут участие в благотворительной игре в Гонконге

20 августа в Гонконге пройдёт ежегодный благотворительный матч, организацией которого руководит бывший китайский центровой «Хьюстон Рокетс» Яо Мин. Об этом сообщает агентство South China Morning Post.

Одну из команд-участниц составят представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В неё войдут атакующий «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж, лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, атакующий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден, тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма, а также несколько игроков G-лиги — Джален Леке, Трэй Митчелл и Джош Ривз.

Соперниками американцев станет сборная, состоящая из 11 игроков Китайской баскетбольной ассоциации.

Подобные благотворительные матчи проводятся с 2007 года.