Тайлер Хирроу назвал условие, при котором «Майами Хит» может выиграть НБА

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказал мнение, что команда способна стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если все её игроки будут здоровы.

«Я в предвкушении сезона. Очевидно, что на Востоке есть много команд, которые считают, что они улучшились внешне. Однако я думаю, что мы улучшились внутренне. Мы ещё не были здоровы. Но мы чувствуем, что когда выздоровеем, то у нас будет очень сильная команда. Команда, которая сделает рывок на Востоке и в конечном итоге станет чемпионом НБА», — приводит слова Хирроу Forbes.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Бостон Селтикс» встречался с «Даллас Маверикс» и победил в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.