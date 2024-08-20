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Тайлер Хирроу назвал условие, при котором «Майами Хит» может выиграть НБА

Тайлер Хирроу назвал условие, при котором «Майами Хит» может выиграть НБА
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Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказал мнение, что команда способна стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если все её игроки будут здоровы.

«Я в предвкушении сезона. Очевидно, что на Востоке есть много команд, которые считают, что они улучшились внешне. Однако я думаю, что мы улучшились внутренне. Мы ещё не были здоровы. Но мы чувствуем, что когда выздоровеем, то у нас будет очень сильная команда. Команда, которая сделает рывок на Востоке и в конечном итоге станет чемпионом НБА», — приводит слова Хирроу Forbes.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Бостон Селтикс» встречался с «Даллас Маверикс» и победил в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.

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