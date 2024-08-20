Допинг-тест помешал звёздам сборной США отпраздновать победу на Олимпиаде-2024

Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сообщил, что после победы сборной США по баскетболу на Олимпийских играх в Париже, он, наряду с такими баскетболистами, как Кевин Дюрант и Стефен Карри, был подвергнут обязательному допинг-тесту.

«Мы даже не смогли нормально отпраздновать в раздевалке, потому что мне, ему [Кевину Дюранту] и Стефу пришлось пройти допинг-контроль», — приводит слова Эдвардса издание Sports Illustrated.

Напомним, в финальном американская национальная сборная одержала победу над сборной Франции со счётом 98:87. Ранее команда под руководством Стива Керра выиграла полуфинальный матч против сборной Сербии (95:91), которая в итоге завоевала бронзу.