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Допинг-тест помешал звёздам сборной США отпраздновать победу на Олимпиаде-2024

Допинг-тест помешал звёздам сборной США отпраздновать победу на Олимпиаде-2024
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Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сообщил, что после победы сборной США по баскетболу на Олимпийских играх в Париже, он, наряду с такими баскетболистами, как Кевин Дюрант и Стефен Карри, был подвергнут обязательному допинг-тесту.

«Мы даже не смогли нормально отпраздновать в раздевалке, потому что мне, ему [Кевину Дюранту] и Стефу пришлось пройти допинг-контроль», — приводит слова Эдвардса издание Sports Illustrated.

Напомним, в финальном американская национальная сборная одержала победу над сборной Франции со счётом 98:87. Ранее команда под руководством Стива Керра выиграла полуфинальный матч против сборной Сербии (95:91), которая в итоге завоевала бронзу.

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